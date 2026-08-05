Classement des quarts de la NFL

Programme double pour Florence Hamel, journaliste à la recherche au 98.5 FM.

Celle qui est une kayakiste de vitesse active et responsable des communications à Canoë-Kayak Québec, nous explique l'impact des annulations de compétitions provinciales sur les jeunes athlètes, soulignant leur importance pour la progression sportive.

Avant de nous parler de la NFL...

Écoutez Florence Hamel au micro de Meeker Guerrier.

«Le mot annuler n'est pas dans note vocabulaire», explique-t-elle, en parlant de l'importance de cette compétition pour les 14 ans et moins dans ce sport.

Puis, elle revient sur le classement des meilleurs quarts-arrière de la NFL dressée par The Athletic avec le concours de 50 dirigeants, entraîneurs et coordonnateurs de la NFL.

Après le premier tiers, hier, on parle du second tiers, aujourd'hui.