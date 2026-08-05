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WNBA: Sophie Cunningham et les transgenres

«C'est quelque chose qui divise énormément» -Daphnée Malboeuf

par 98.5 Sports

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13:21

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 août 2026 20:49

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
«C'est quelque chose qui divise énormément» -Daphnée Malboeuf
Sophie Cunningham. / AP/Abbie Paar.

La joueuse de basket-ball Sophie Cunningham, du Fever de l'Indiana, dans la WNBA, fait polémique en prenant position contre les joueuses transgenres.

Écoutez à ce sujet la journaliste Daphnée Malboeuf au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Sophie Cunningham, une des joueuses majeures de la WNBA, vedette des réseaux sociaux, s'est mis les pieds dans les plats en prenant position contre les joueuses transgenres afin de «protéger les petites filles dans les vestiaires» lors d'une longue entrevue.

Cunningham est surnommée par certains comme la «Barbie MAGA», en référence au slogan «Make America Great Again» utilisé par Donald Trump.

La Cour suprême des États-Unis a confirmé le mois dernier des lois adoptées par plus d’une vingtaine d’États américains contrôlés par les républicains interdisant aux athlètes transgenres de participer aux compétitions féminines dans le sport scolaire.

La position de Cunnigham entre en contradiction avec celle de la ligue et de plusieurs de ses équipes: ainsi, la WNBA, contrairement à d’autres instances, n’a pas banni les joueuses transgenres.

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