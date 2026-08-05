Inspection des soutiens-gorges au Tour de France

Polémique, cette semaine, lors de l'inspection de soutiens-gorges rembourrés lors du contre-la-montre du Tour de France féminin.

Écoutez à ce sujet l'ancienne cycliste professionnelle Geneviève Jeanson au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Jeanson souligne les enjeux d’aérodynamisme, bien réels, et les règlements de l’UCI, bien définis.

En revanche, elle estime primordial de faire preuve de délicatesse quand vient le temps d’inspecter l’équipement intime des cyclistes féminines.

À ce sujet, Geneviève Jeanson critique la présence d’un commissaire masculin lors des inspections. Elle rappelle l’évolution des pratiques depuis les années 2000 et les différences physiques naturelles entre athlètes.