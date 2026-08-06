Une première saison pour le FC Supra québécois

Montréal a désormais une deuxième équipe de soccer, le FC Supra, une formation dont les membres sont très, très majoritairement originaires du Québec.

Écoutez Rocco Placentino, le président et cofondateur du FC Supra, ainsi que Charles Auguste, le milieu de terrain, avec Meeker Guerrier.

Rocco Placentino, le président du FC Supra, explique que l’équipe, composée à plus de 90 % de joueurs québécois, s’inspire de l’Athletic Bilbao pour valoriser le talent local dans la Première ligue canadienne.

Le club vise à offrir une plateforme professionnelle aux joueurs du Québec, avec des partenariats comme celui avec le FC Chambly (France) pour favoriser leur développement international.

Le milieu de terrain Charles Auguste partage son parcours du soccer québécois jusqu'à la MLS, et il présente son projet «À nous» sur YouTube, ce qui lui permet de dévoiler les coulisses du FC Supra.