Retrait de Félix Auger-Aliassime

Le retrait soudain de Félix Auger-Aliassime mercredi, en raison d'une blessure au dos, a jeté un froid sur l'Omnium Banque Nationale, à Montréal. Il était le dernier représentant canadien en lice, après les abandons de Denis Shapovalov et de Gabriel Diallo.

À cela s'ajoute une véritable hécatombe chez les favoris avec l'élimination précoce d'Alexander Zverev et de Daniil Medvedev, marquant une première depuis 1991 sans aucun membre du Top 5 en seizièmes de finale d'un Masters 1000.

Écoutez Geneviève Tardif faire le point et suggérer quelques joueurs à encourager, lors de sa chronique sportive, jeudi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.