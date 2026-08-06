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Un stade avec toit pour le tennis à Montréal

«Il faut essayer d'aller chercher ce qui serait un bijou» -Hélène Pelletier

par 98.5 Sports

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13:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 août 2026 19:03

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
«Il faut essayer d'aller chercher ce qui serait un bijou» -Hélène Pelletier
Le stade IGA, dimanche, sous la pluie. / PC/Graham Hughes

L'Omnium de tennis Banque Nationale se poursuit et les têtes de série continuent de rouler à Montréal.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc résumer la soirée de mercredi et la journée de jeudi avec Meeker Guerrier qui accueille aussi la spécialiste de tennis Hélène Pelletier.

Les sujets discutés

  • La belle sortie du Français Gaël Monfils qui a eu droit à un hommage de Tennis Canada;
  • La troisième tête de série, Alex de Minaur, tombe à son tour;
  • Selon Hélène Pelletier, «on n'a pas le choix» d'y aller avec un nouveau stade avec un toit «si on veut garder le tournoi»;
  • Les Émirats arabes unis veulent un tournoi Masters 1000 et le calendrier est un peu intense à ce moment de l'année;
  • «La compétition est féroce» à l'international;
  • Leylah Annie Fernandez est la seule Canadienne encore en lice à Toronto.

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