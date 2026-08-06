Un stade avec toit pour le tennis à Montréal

L'Omnium de tennis Banque Nationale se poursuit et les têtes de série continuent de rouler à Montréal.

Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc résumer la soirée de mercredi et la journée de jeudi avec Meeker Guerrier qui accueille aussi la spécialiste de tennis Hélène Pelletier.

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