Un stade avec toit pour le tennis à Montréal

L'Omnium de tennis Banque Nationale se poursuit et les têtes de série continuent de rouler à Montréal.
Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc résumer la soirée de mercredi et la journée de jeudi avec Meeker Guerrier qui accueille aussi la spécialiste de tennis Hélène Pelletier.
Les sujets discutés
- La belle sortie du Français Gaël Monfils qui a eu droit à un hommage de Tennis Canada;
- La troisième tête de série, Alex de Minaur, tombe à son tour;
- Selon Hélène Pelletier, «on n'a pas le choix» d'y aller avec un nouveau stade avec un toit «si on veut garder le tournoi»;
- Les Émirats arabes unis veulent un tournoi Masters 1000 et le calendrier est un peu intense à ce moment de l'année;
- «La compétition est féroce» à l'international;
- Leylah Annie Fernandez est la seule Canadienne encore en lice à Toronto.