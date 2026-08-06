Omnium Banque Nationale, Grand Prix, etc.

Le débat entourant la construction d'un nouveau stade de tennis à Montréal est particulièrement d'actualité durant la tenue de l'Omnium Banque Nationale.

La ville de Montréal a eu Expo 67, la venue des Expos de Montréal et la présentation des Jeux olympiques de Montréal. De nos jours, l'Omnium Banque Nationale et le Grand Prix du Canada sont deux des plus importants événements à portée internationale qui existent.

«Ne vous trompez pas. Toronto n'attend que Montréal échappe le ballon dans ses dossiers de grands événements pour nous les rafler.»

On écoute Meeker Guerrier...