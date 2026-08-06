Les matchs préparatoires de la NFL

On approche du début de la saison de la NFL et les matchs préparatoires commencent. À quoi, et surtout, à qui servent les matchs préparatoires?
Écoutez l'ancien joueur et analyste de football Bruno Heppell au micro de Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Les matchs préparatoires servent surtout pour les joueurs de profondeur et les recrues;
- Les vétérans jouent peu pour éviter les blessures;
- On parle de l'intronisation de Larry Fitzgerald (Cardinals) et Luke Kuechly (Panthers);
- Le retour en grâce des porteurs de ballon dans la NFL.