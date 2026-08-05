Blessé, Félix Auger-Aliassime déclare forfait

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Blessé au dos, Félix-Auger Aliassime déclare forfait avant son premier match à l'Omnium Banque Nationale;
- Zverev, Tsitsipas et Medvedev sont éliminés;
- Gabriel Diallo a été blessé au genou gauche;
- Valérie Tétreault savait depuis lundi soir que Auger-Aliassime avait un inconfort;
- Leylah Fernandez l'emporte à Toronto;
- Les Blue Jays de Toronto l'emportent en 10e manche contre les Astros;
- Vladimir Guerrero jr. était au repos, tandis que le nom Trey Yesavage a été placé sur la liste des blessés pour 15 jours;
- Mark Carney fustige la gestion du président de la FIFA;
- Le CF Montréal célèbre l'héritage de l'Impact de Montréal;
- Le match de la Fierté pour les Roses de Montréal, vendredi.