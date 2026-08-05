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Blessé, Félix Auger-Aliassime déclare forfait

L'hécatombe se poursuit à l'Omnium Banque Nationale

par 98.5 Sports

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15:27

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 5 août 2026 21:44

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
L'hécatombe se poursuit à l'Omnium Banque Nationale
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Louis-Philippe Guy, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Blessé au dos, Félix-Auger Aliassime déclare forfait avant son premier match à l'Omnium Banque Nationale;
  • Zverev, Tsitsipas et Medvedev sont éliminés;
  • Gabriel Diallo a été blessé au genou gauche;
  • Valérie Tétreault savait depuis lundi soir que Auger-Aliassime avait un inconfort;
  • Leylah Fernandez l'emporte à Toronto;
  • Les Blue Jays de Toronto l'emportent en 10e manche contre les Astros;
  • Vladimir Guerrero jr. était au repos, tandis que le nom Trey Yesavage a été placé sur la liste des blessés pour 15 jours;
  • Mark Carney fustige la gestion du président de la FIFA;
  • Le CF Montréal célèbre l'héritage de l'Impact de Montréal;
  • Le match de la Fierté pour les Roses de Montréal, vendredi.

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