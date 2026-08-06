Combat pour le titre unifié la semaine prochaine

Caroline Veyre, championne du monde WBC des super plumes, prépare sa première défense de titre, le 15 août, à Atlanta, contre à la Sud-Africaine Bernie Ferreira, championne IBO.

Écoutez la boxeuse Caroline Veyre au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Ancienne Olympienne et médaillée des Jeux panaméricains, Caroline Veyre souligne l’importance de son parcours de 20 ans qui l'a mené à sa conquête du titre mondial en février dernier.

Veyre (11-1) fera face à l'invaincue Ferreira (10-0) dans ce combat d'unification des ceintures super plumes.

Elle évoque son expérience avec Équipe Canada et son parcours amateurs (150 combats), et la pression inhérente à la boxe professionnelle.

Veyre valorise la préparation mentale et physique, et exprime sa fierté d’avoir surmonté des défis majeurs, notamment sa transition au Québec après avoir débuté sa carrière en France.