Pour le prochain repêchage de la LNH

Même au mois d'août, il y a du hockey qui se joue quelque part. En l'occurence, à la coupe Hlinka Gretzky.
Écoutez le spécialiste de hockey junior du Réseau des sports, Stéphane Leroux, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de la coupe Hlinka-Gretzy présentée à Edmonton;
- Il s'agit d'un tournoi U18 important pour les espoirs au repêchage;
- Landon Dupont pourrait percer la formation d'Équipe Canada junior plus tard cette année;
- Alexis Joseph et Malik l'Italien, les deux cartes de visite du Québec pour le prochain repêchage;
- Les camps d’entraînement junior débuteront entre le 15 et le 20 août, avec la saison régulière qui s’amorce plus tôt que celle de la LNH.