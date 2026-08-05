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Jeux du Commonwealth

«Le contexte de la compétition est une opportunité de faire défection»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 août 2026 19:53

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Le contexte de la compétition est une opportunité de faire défection»
Les cérémonies de clôture des Jeux du Commonwealth. à Glasgow. / AP/Kin Cheung

Des athlètes ayant participé aux récents Jeux du Commonwealth ont fait défection. On connaît le phénomène au Baseball majeur, mais on connaît moins les athlètes qui font défection pour des raisons humanitaires.

Écoutez François Audet, fondateur et directeur général de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

François Audet met en lumière la réalité persistante des défections d’athlètes lors d’événements comme les Jeux du Commonwealth (souvent motivées par des conditions politiques ou humanitaires difficiles.

Audet souligne que moins de 30 % de la population mondiale vit en démocratie, et que le Canada, signataire des Conventions de Genève, a la responsabilité juridique d’accueillir et de protéger les athlètes demandeurs d’asile menacés dans leur pays d’origine.

Des sportifs ougandais et pakistanais, notamment, ne se sont pas présentés pour leurs vols de retour.

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