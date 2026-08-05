Critiqué aussi par Mark Carney

Le président de la FIFA, Gianni Infantino demeure dans l'actualité, et mercredi, il a reçu une volée de bois vert du premier ministre Mark Carney.
Écoutez le spécialiste de soccer Vincent Destouches analyser cette situation avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Interrogé à ce sujet, Mark Carney a publiquement critiqué la gouvernance du président de la FIFA lors d'une conférence de presse;
- Le premier ministre canadien a souligné le manque de transparence et la mauvaise gestion au sein de l'organisation.
- L'ancienne légende du Portugal, Luís Figo a dit: «Infantino doit partir»;
- La fédération marocaine s'est fait promettre par Infantino la finale de la prochaine Coupe du monde en échange de son soutien politique.