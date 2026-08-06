Amateurs de course automobile, le week-end est enfin arrivé. Celui du week-end Nascar qui aura lieu en fin de semaine, du 7 au 9 août.
Écoutez le directeur-général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Mais il ne s'agit pas du seul week-end de course, puisqu'il y a celui du 22 et 23 août, pour le Rally X GP3Vert.
Les sujets discutés
- On évoque l’histoire de l’événement qui en est à sa 56e édition, soit depuis 1967;
- Le GP3R offre une énorme diversité des séries (NASCAR Canada, Challenge vintage du Québec, Ferrari Challenge, Lamborghini Super Trofeo, Porsche);
- Une foule de pilotes québécois (Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger, Alex Tagliani, les frères Dumoulin) seront de la partie;
- Dominic Fugère souligne l’innovation écoresponsable avec le championnat international Rally X (voitures électriques, biocarburant, carburant synthétique);
- Michel Barrette sera également de la partie.