Amateurs de course automobile, le week-end est enfin arrivé. Celui du week-end Nascar qui aura lieu en fin de semaine, du 7 au 9 août.

Écoutez le directeur-général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Mais il ne s'agit pas du seul week-end de course, puisqu'il y a celui du 22 et 23 août, pour le Rally X GP3Vert.

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