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Compétition de canoë-Kayak à Shawinigan en péril

«Il n'y a tout simplement plus de parcours» -Alexis Samson

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 août 2026 19:20

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Il n'y a tout simplement plus de parcours» -Alexis Samson
Alexis Samson / Cogeco Média

Depuis que le sport existe, il y a des tas de compétitions qui ont été annulées pour diverses raisons, mais celle qui menace la compétition de canoë-kayak à Shawinigan est inusitée.

Écoutez Alexis Samson, journaliste au Réseau Cogeco en Mauricie, expliquer cette situation avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

C'est, bien entendu, les éléments, qui sont en partie la cause de ce problème.

«Il n'y a tout simplement plus de parcours. Il n'y a plus de bouées pour la présentation des courses de canoë-kayak. Chez nous, on a reçu énormément de pluie et le débit de la rivière Saint-Maurice est devenu tellement élevé quand Hydro-Québec a décidé d'ouvrir toutes les vannes. Le résultat, c'est que le parcours au complet a été avalé. Il n'y a plus de bouées. Il y a presque plus de câbles souterrains qui réussissent à maintenir ces bouées-là. Le parcours de Shawinigan est un des plus beaux au Québec. Et là, il n'y en a même plus, de parcours...»

 

Alexis Samson

Les autres sujets discutés

  • La compétition pourrait être disputée ailleurs, s'il le faut;
  • Les équipements perdus valent des milliers de dollars;
  • Hydro devait ouvrir les vannes du barrage pour éviter une catastrophe, mais est-ce que le club organisateur aurait pu être averti?

«Il y a beaucoup de critiques à l'égard d'Hydro-Québec. On a l'impression qu'il n'était pas du tout prêt, qu'on a géré ça à la toute dernière minute», explique Alexis Samson.

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