Compétition de canoë-Kayak à Shawinigan en péril

Depuis que le sport existe, il y a des tas de compétitions qui ont été annulées pour diverses raisons, mais celle qui menace la compétition de canoë-kayak à Shawinigan est inusitée.

Écoutez Alexis Samson, journaliste au Réseau Cogeco en Mauricie, expliquer cette situation avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

C'est, bien entendu, les éléments, qui sont en partie la cause de ce problème.