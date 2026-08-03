Le conflit de travail chez la compagnie aérienne WestJet a bien failli priver l’équipe de football féminin du Québec de sa participation au championnat canadien à Saskatoon, une compétition très attendue par le programme.

Alors que les joueuses avaient déjà investi 3 700 $ chacune de leur propre poche, la mobilisation de la communauté et un don anonyme salvateur ont permis de régler la situation in extremis.

Il s'agira de la première participation au championnat canadien en près de 10 ans pour l'équipe du Québec.

Écoutez la docteure et joueuse de football professionnelle, Harmine Christina Leo, en discuter, lundi, à Cantin le matin.