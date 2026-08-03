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Championnat canadien

Conflit chez WestJet: l’équipe de football féminin du Québec sauvée de justesse

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Entendu dans

Cantin le matin

le 3 août 2026 07:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Conflit chez WestJet: l’équipe de football féminin du Québec sauvée de justesse
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

Le conflit de travail chez la compagnie aérienne WestJet a bien failli priver l’équipe de football féminin du Québec de sa participation au championnat canadien à Saskatoon, une compétition très attendue par le programme.

Alors que les joueuses avaient déjà investi 3 700 $ chacune de leur propre poche, la mobilisation de la communauté et un don anonyme salvateur ont permis de régler la situation in extremis.

Il s'agira de la première participation au championnat canadien en près de 10 ans pour l'équipe du Québec.

Écoutez la docteure et joueuse de football professionnelle, Harmine Christina Leo, en discuter, lundi, à Cantin le matin.

«Ça a été assez intense pour nous les dernières 24h, quand on a appris que WestJet avait malheureusement annulé notre vol. Tout le monde s'est mis à la tâche pour essayer de voir comment on pouvait faire pour trouver une solution. Parce qu'après un an de travail et dix ans d'attente depuis le dernier championnat canadien, pour nous, il fallait qu'on se rende. Ça a été très stressant, mais on est content que ça se soit résolu.»

Harmine Christina Leo

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