Blessé au dos et Incapable de servir

Blessé au dos, Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait, mercredi, à l'Omnium Banque Nationale.
Le Québécois a dû se retirer en raison d’une blessure au dos subie à l’entraînement.
Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au point de presse d'Auger-Aliassime, de résumer la journée avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Auger-Aliassime s'est blessé à l'entraînement, lundi. La malchance s'acharne sur les représentants canadiens. Auger-Aliassime devient le troisième joueur, après Denis Shapovalov et Gabriel Diallo, à voir son tournoi prendre fin sur blessure.
«J'ai ressenti une douleur assez vive au dos lundi après-midi, à l'entraînement. Tout se passait bien dans la réparation jusqu'à ce moment-là. J'étais prêt à jouer normalement mardi soir. Puis, j'ai été m'échauffer aujourd'hui, à 15 h, sur le court. Essentiellement, je n'arrivais pas à servir, donc c'est impossible pour moi de jouer au niveau que la compétition demande. La décision est pas compliquée à prendre, mais très difficile à accepter.»
Les autres sujets discutés
- Les organisateurs avaient déplacé le match de FAA de lundi à mardi, croyant à une légère douleur;
- La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, parle vraiment du «pire des scénarios». Elle s'attendait à voir Félix sur le court en soirée;
- On revient sur l'abandon de Diallo;
- Zverev et Tsitsipas sont éliminés.