Blessé au dos et Incapable de servir

Blessé au dos, Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait, mercredi, à l'Omnium Banque Nationale.

Le Québécois a dû se retirer en raison d’une blessure au dos subie à l’entraînement.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au point de presse d'Auger-Aliassime, de résumer la journée avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Auger-Aliassime s'est blessé à l'entraînement, lundi. La malchance s'acharne sur les représentants canadiens. Auger-Aliassime devient le troisième joueur, après Denis Shapovalov et Gabriel Diallo, à voir son tournoi prendre fin sur blessure.