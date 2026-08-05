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Blessé au dos et Incapable de servir

«La décision n'est pas compliquée à prendre, mais très difficile à accepter»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 août 2026 19:01

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
«La décision n'est pas compliquée à prendre, mais très difficile à accepter»
Félix Aufer-Aliassime lors de son point de presse. / PC/Graham Hughes

Blessé au dos, Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait, mercredi, à l'Omnium Banque Nationale.

Le Québécois a dû se retirer en raison d’une blessure au dos subie à l’entraînement.

Écoutez Zachariel Cossette-LeBlanc, présent au point de presse d'Auger-Aliassime, de résumer la journée avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Auger-Aliassime s'est blessé à l'entraînement, lundi. La malchance s'acharne sur les représentants canadiens. Auger-Aliassime devient le troisième joueur, après Denis Shapovalov et Gabriel Diallo, à voir son tournoi prendre fin sur blessure.

«J'ai ressenti une douleur assez vive au dos lundi après-midi, à l'entraînement. Tout se passait bien dans la réparation jusqu'à ce moment-là. J'étais prêt à jouer normalement mardi soir. Puis, j'ai été m'échauffer aujourd'hui, à 15 h, sur le court. Essentiellement, je n'arrivais pas à servir, donc c'est impossible pour moi de jouer au niveau que la compétition demande. La décision est pas compliquée à prendre, mais très difficile à accepter.»

Fékix Auger-Aliassime

Les autres sujets discutés

  • Les organisateurs avaient déplacé le match de FAA de lundi à mardi, croyant à une légère douleur;
  • La directrice du tournoi, Valérie Tétreault, parle vraiment du «pire des scénarios». Elle s'attendait à voir Félix sur le court en soirée;
  • On revient sur l'abandon de Diallo;
  • Zverev et Tsitsipas sont éliminés.

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