Intronisation au Panthéon des sports du Québec

L'ancien joueur et entraîneur des Alouettes de Montréal, Luc Brodeur-Jourdain, sera intronisé au Panthéon des sports du Québec pour la cohorte 2027.
Écoutez le sportif revenir avec émotion sur son parcours atypique dans le football et discuter de cette nomination, jeudi, au micro de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.
«Je ne m'attendais pas à ça. C'est une surprise de la vie. Même mon sport en tant que tel, j'ai commencé à jouer tellement tard que je ne m'attendais pas à ce type de carrière. Puis de savoir qu’une fois que tu tournes la page, il y a des reconnaissances inattendues comme ça qui arrivent, je suis extrêmement charmé et émotif quand j'en parle.»