Match nul de 2-2 contre la Nouvelle-Angleterre

Après une longue séquence de 321 minutes sans marquer et trois blanchissages consécutifs depuis la pause de la Coupe du monde, le CF Montréal est parvenu à arracher un match nul de 2-2 au Revolution de la Nouvelle-Angleterre samedi soir.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.