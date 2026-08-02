Match nul de 2-2 contre la Nouvelle-Angleterre

Après une longue séquence de 321 minutes sans marquer et trois blanchissages consécutifs depuis la pause de la Coupe du monde, le CF Montréal est parvenu à arracher un match nul de 2-2 au Revolution de la Nouvelle-Angleterre samedi soir.
Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«On avait hâte de pouvoir sonner cette cloche en mettant fin à cette séquence sans but, et donner quelque chose à célébrer aux partisans. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été gâtés. Et dans ce match, le CF Montréal est quand même sorti de sa torpeur. Et on a réussi à éviter le pire parce que ç'a été un départ assez laborieux.»