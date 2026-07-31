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Projet controversé

Vente de la Coupe du Monde: «La continuité de ce personnage est un risque»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 juillet 2026 18:52

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Vente de la Coupe du Monde: «La continuité de ce personnage est un risque»
Gianni Infantino / CP - Jacquelyn Martin

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait face à une vive controverse à la suite de révélations fracassantes concernant un projet controversé impliquant la vente de 20 % des parts de la Coupe du Monde et la Coupe du monde des clubs à des fonds privés. 

Celui qui sera en réélection en 2027 se retrouve dans l'eau chaude et pourrait voir se tourner contre lui plusieurs des 211 fédérations à travers le monde.

Afin de pallier cette mauvaise gestion et de réduire le cynisme grandissant entourant ces instances sportives, Éric Hoziel propose de limiter la présidence à des mandats de cinq ans.

Écoutez l'animateur Éric Hoziel en parler, vendredi, dans son éditorial du jour.

«On ne pourra jamais enrayer totalement la mauvaise gestion, on ne pourra jamais enrayer totalement l'abus de pouvoir ou les conflits d'intérêts. Quelqu'un, bien avant moi a déjà dit: ''Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de l'hommerie''. Par contre, il y a peut être des solutions. J'en propose une humblement. Limiter le nombre de termes ou limiter le nombre d'années à une position de pouvoir à cinq ans.»

Éric Hoziel

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