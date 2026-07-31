Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait face à une vive controverse à la suite de révélations fracassantes concernant un projet controversé impliquant la vente de 20 % des parts de la Coupe du Monde et la Coupe du monde des clubs à des fonds privés.

Celui qui sera en réélection en 2027 se retrouve dans l'eau chaude et pourrait voir se tourner contre lui plusieurs des 211 fédérations à travers le monde.

Afin de pallier cette mauvaise gestion et de réduire le cynisme grandissant entourant ces instances sportives, Éric Hoziel propose de limiter la présidence à des mandats de cinq ans.

Écoutez l'animateur Éric Hoziel en parler, vendredi, dans son éditorial du jour.