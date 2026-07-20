Mondial 2026

Si le groupe Sud-Coréen BTS cumule déjà plus de 2,1 milliards de vues de sa performance au spectacle de la demie de la finale de la Coupe du monde, d'autres aspects technologiques de la Coupe du monde ont retenu l'attention de Mathieu Roy.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Plus de 2,1 milliards d'écoutes pour BTS;
- Les ballons à la Coupe du monde - avec un capteur de 500 Hertz - pouvaient enregistrer 500 données à la seconde;
- Les systèmes de caméras et l’intelligence artificielle sur la précision et l’uniformisation des décisions sportives ont fait jaser;
- La réduction de l’erreur humaine et la tradition dans le sport face à l’innovation technologique.