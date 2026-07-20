Mondial 2026

Si le groupe Sud-Coréen BTS cumule déjà plus de 2,1 milliards de vues de sa performance au spectacle de la demie de la finale de la Coupe du monde, d'autres aspects technologiques de la Coupe du monde ont retenu l'attention de Mathieu Roy.

Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.

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