Un impact colossal

Stranger Things a dix ans. Qui l'aurait prédit en 2016?
Écoutez Mathieu Roy discuter du 10ᵉ anniversaire de Stranger Things, lancée sur Netflix, en 2016, en soulignant son impact culturel,
Les sujets discutés
- Un 10ᵉ anniversaire de Stranger Things;
- On parle de l'impact culturel de la série, notamment la résurgence de Kate Bush et Metallica dans les palmarès;
- Une édition spéciale VHS pour célébrer la nostalgie des années 80;
- Mathieu Roy analyse la tendance techno du rétro, citant le retour du vinyle, des polaroïds, du rétrogaming et des «dumb phones».