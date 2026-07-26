Chronique culturelle

Le film québécois 125, rue des Malaises connaît un important succès en salle en franchissant le cap du million de dollars amassés au box-office.

Après avoir enregistré le meilleur démarrage de l'année pour une production locale, cette comédie humaine met en vedette une distribution composée notamment de Guylaine Tremblay, Rémy Girard, Geneviève Schmidt, Claude Legault et Pierre-Luc Funk.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.