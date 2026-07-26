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Chronique culturelle

La chanteuse Marie-Paule Belle est décédée à l'âge de 80 ans

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Entendu dans

Signé l'été

le 26 juillet 2026 08:04

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril
La chanteuse Marie-Paule Belle est décédée à l'âge de 80 ans
Marjorie Vallée / Cogeco Média

Le monde de la musique est en deuil à la suite du décès de la chanteuse française Marie-Paule Belle à l'âge de 80 ans, samedi.

Rendue célèbre dans les années 1970 grâce à son incontournable succès La Parisienne, l'artiste a succombé à la maladie, suscitant une grande vague d'hommages en France et à travers l'Europe.

Écoutez Marjorie Vallée en discuter ce dimanche, lors de sa chronique culturelle au micro de l'animateur Jean-François Baril.

Aussi dans cette chronique:

  • Ariana Grande en spectacle à Montréal

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