Le monde de la musique est en deuil à la suite du décès de la chanteuse française Marie-Paule Belle à l'âge de 80 ans, samedi.

Rendue célèbre dans les années 1970 grâce à son incontournable succès La Parisienne, l'artiste a succombé à la maladie, suscitant une grande vague d'hommages en France et à travers l'Europe.

Écoutez Marjorie Vallée en discuter ce dimanche, lors de sa chronique culturelle au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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