Marc Carney défend son pipeline

Le premier ministre Mark Carney défend sa décision de construire un nouveau pipeline au moment ou il y a des feux de forêt qui font rage un peu partout au pays.
Écoutez l'analyste politique Catherine Lévesque à ce sujet en compagnie de l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le premier ministre Carney défend la construction d’un nouveau pipeline malgré les feux de forêt au nord-ouest de l’Ontario et au nord du Québec;
- Carney blâme pratiquement... le gouvernement Trudeau pour les résultats climatiques;
- Le Bloc québécois, mené par Yves-François Blanchet, présente Caroline Emond comme candidate vedette à Saint-Hyacinthe.