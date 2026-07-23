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Le Canada plus fort et uni que jamais?

«Je pense que Mark Carney porte un peu des lunettes roses» -Catherine Lévesque

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juillet 2026 17:37

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
«Je pense que Mark Carney porte un peu des lunettes roses» -Catherine Lévesque
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Selon le premier ministre du Canada Mark Carney, le Canada est plus fort et plus uni qu'au début de la guerre commerciale avec les États-Unis.

Est-ce vrai?

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Mark Carney estime que le Canada est plus fort et uni: Catherine Lévesque en doute quelque peu;
  • Le Québec, l'Ontario, et la Colombie-Britannique ont le plus à perdre contre les menaces de tarifs de 50 % de l’administration Trump;
  • Les enjeux incluent: l’aide financière aux secteurs touchés (manufacturier, bois d’œuvre, producteurs laitiers) et la gestion de la dette du pont Gordie-Howe (6 milliards de dollars);
  • Sondages: les libéraux fédéraux sont toujours largement en tête;
  • Mike Layton, le fils de Jack Layton, envisage de se présenter pour le NPD lors d'une élection partielle à Toronto.

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