Le Canada plus fort et uni que jamais?

Selon le premier ministre du Canada Mark Carney, le Canada est plus fort et plus uni qu'au début de la guerre commerciale avec les États-Unis.
Est-ce vrai?
Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Mark Carney estime que le Canada est plus fort et uni: Catherine Lévesque en doute quelque peu;
- Le Québec, l'Ontario, et la Colombie-Britannique ont le plus à perdre contre les menaces de tarifs de 50 % de l’administration Trump;
- Les enjeux incluent: l’aide financière aux secteurs touchés (manufacturier, bois d’œuvre, producteurs laitiers) et la gestion de la dette du pont Gordie-Howe (6 milliards de dollars);
- Sondages: les libéraux fédéraux sont toujours largement en tête;
- Mike Layton, le fils de Jack Layton, envisage de se présenter pour le NPD lors d'une élection partielle à Toronto.