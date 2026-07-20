Pendant la période estivale, les formations politiques redoublent de vigilance face aux déclarations passées de leurs candidats potentiels, particulièrement sur les réseaux sociaux.

Le cas récent de Michel Savard, candidat libéral dans Gouin, illustre bien cette réalité. Une publication passée qualifiant le PQ d'«aberration d'extrême droite» a rapidement refait surface.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Valois aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Il souligne la nécessité pour chaque parti de scruter le passé de ses recrues afin d'éviter les faux pas en pleine précampagne.

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