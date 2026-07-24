Le Festif! de Baie-Saint-Paul est devenu, au fil des ans, l'un des rendez-vous culturels incontournables du Québec. L'événement musical réussit le tour de force d'attirer plus de 50 000 visiteurs au cœur d'un village qui compte moins de 8 000 habitants.

Cette année, le festival en est à sa 17e édition et les festivaliers répondent à l'appel.

Si certains noms très connus au Québec, tels que Lou-Adrianne Cassidy, Louis-Jean Cormier ou encore Les Louanges, font partie de la programmation, celle-ci attire également des artistes internationaux.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre aborder le sujet, vendredi, au micro de Catherine Brisson.