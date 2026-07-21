Taxes américaines sur les produits canadiens

Donald Trump a menacé de frapper le Canada de nouvelles taxes de 50 % pour certains produits canadiens.

Si certains observateurs pensent que le président américain va se rétracter comme il l’a déjà fait auparavant, ces tarifs, s’ils sont bel et bien appliqués, pourraient avoir des conséquences majeures sur plusieurs industries québécoises.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Valois faire le point sur les conséquences des menaces de Donald Trump, mardi, au micro de Catherine Brisson.

Selon lui, le nerf de la guerre réside dans le boycott des alcools américains.

Il estime que les premiers ministres des provinces réunis avec Mark Carney ce mardi doivent trouver une réponse commune et modérée.