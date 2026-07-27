L’essor du burger végétalien

Fadwa Lapierre s'intéresse à l'engouement croissant pour les burgers végétariens, un marché en hausse notamment soutenu par la hausse des prix de la viande et la recherche de variété par les consommateurs «flexitariens».

Elle présente l'entreprise québécoise VG Gourmet qui, malgré la fermeture de certains commerces végétaliens et une baisse de popularité des produits ultra-transformés, se distingue avec des produits sains, ayant également reçu un coup de pouce inattendu de la star internationale Bryan Adams, lui-même végétalien et adepte de leurs produits...

Écoutez Fadwa Lapierre, collaboratrice au 98,5, expliquer le tout, lundi au Midi.