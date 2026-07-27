Parcours inspirant de Stéphanie B. Naud

La Québécoise Stéphanie B. Thibault a récemment décroché son troisième titre mondial de bûcheronnage sportif lors d'une compétition internationale au Wisconsin.

Découverte au sein d'une équipe de l'Université McGill, sa passion s'est transformée en une carrière de haut niveau dans une discipline méconnue réunissant la coupe à la hache et à la scie.

Bien que le sport exige un entraînement rigoureux et comporte certains risques liés au maniement d'outils très affilés, il demeure une passion pour l'athlète, qui espère faire mieux connaître cette discipline au Québec.

Écoutez le témoignage de Stéphanie B. Naud, meilleure bûcheronne au monde, lundi au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.