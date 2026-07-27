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Parcours inspirant de Stéphanie B. Naud

Bûcheronnage sportif: une Québécoise remporte son 3e titre mondial

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Entendu dans

Le midi

le 27 juillet 2026 14:02

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Bûcheronnage sportif: une Québécoise remporte son 3e titre mondial
Le 65e championnat mondial de bûcheronnage sportif au Wisconsin a réuni des compétitrices d’Amérique, d’Australie, d’Europe et de Norvège. / photo-corona/ Adobe Stock

La Québécoise Stéphanie B. Thibault a récemment décroché son troisième titre mondial de bûcheronnage sportif lors d'une compétition internationale au Wisconsin.

Découverte au sein d'une équipe de l'Université McGill, sa passion s'est transformée en une carrière de haut niveau dans une discipline méconnue réunissant la coupe à la hache et à la scie.

Bien que le sport exige un entraînement rigoureux et comporte certains risques liés au maniement d'outils très affilés, il demeure une passion pour l'athlète, qui espère faire mieux connaître cette discipline au Québec.

Écoutez le témoignage de Stéphanie B. Naud, meilleure bûcheronne au monde, lundi au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

«J'ai un set-up dans ma cour arrière avec des bûches en masse, puis je m'entraîne principalement à bûcher du bois. Mais c'est sûr qu'il faut être en forme physiquement aussi.»

Stéphanie B. Naud

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