Fantômes et tables tournantes

Des phénomènes de tables tournantes apparus au XIXᵉ siècle aux mécanismes mystérieux du spiritisme, les manifestations attribuées aux esprits oscillent souvent entre fraudes avérées et mystères inexpliqués.

Parmi les affaires les plus troublantes, l'expérience de «Philip le Fantôme», menée à Toronto dans les années 1970 par George Owen, demeure un cas d'école.

Un groupe de chercheurs y avait créé de toutes pièces un personnage fictif avant d'observer des mouvements physiques de la table sans aucune explication scientifique...

Écoutez le chroniqueur du paranormal Christian Page démystifier les histoires liées au spiritisme, lundi matin, à L'effet Lavallée.