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Communication

Monopoliser la conversation: comment réagir avec tact?

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 27 juillet 2026 11:07

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Monopoliser la conversation: comment réagir avec tact?
Les moulins à parole, mauvaise manière ou lacunes sociales? / Adobe Stock - Farknot Architect

Que ce soit au bureau, lors d’un 5 à 7 ou pendant une réunion, nous avons tous déjà croisé une personne qui prend toute la place dans une discussion. Si l'enthousiasme ou l'extraversion expliquent souvent ce comportement, il peut vite devenir inconfortable pour l'entourage.

Connaissez-vous des gens qui agissent de la sorte dans votre entourage?

Écoutez l'auteure et spécialiste en étiquette, Julie Blais-Comeau, en discuter, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Afin de rétablir l'équilibre relationnel et de favoriser une véritable écoute mutuelle, l'experte propose des pistes de solution concrètes, comme l'utilisation de cartes de conversation ou le fait d'aborder la situation en privé avec la personne concernée.

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