Densification urbaine

Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal discutent de l'impact du projet de loi 31, qui permet aux municipalités d'accélérer certains projets de densification en se passant de la consultation citoyenne directe.

L'expert Jean-Philippe Meloche, professeur à l'Université de Montréal, nuance l'efficacité immédiate de cette mesure contre la crise du logement, rappelant que les délais de construction rendent un bilan prématuré.

Bien que cet outil évite le phénomène du «pas dans ma cour», il prive les projets d'un dialogue citoyen constructif tout en soulevant des inquiétudes quant à la capacité des infrastructures existantes.

Écoutez à ce sujet Jean-Philippe Meloche, professeur à l'École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, lundi au Midi.