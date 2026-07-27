Du «français internationale» à aujourd'hui

Le français parlé dans les médias québécois a radicalement changé au fil des décennies.

Autrefois dominé par un français dit «international» très soutenu, le paysage médiatique laisse désormais place à une langue plus naturelle, accessible et ancrée dans la réalité d'ici, un virage accentué notamment par l'arrivée de l'infotainment, mélange d'information et de divertissement, dès les années 1970 et 1980.

Écoutez Guy Bertrand, conseiller linguistique à Radio-Canada, aborder le sujet, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.