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Les symptômes à surveiller

«Les maladies cardiovasculaires ne prennent pas de vacances» -Dr Gilles Goulet

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 27 juillet 2026 10:57

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Les maladies cardiovasculaires ne prennent pas de vacances» -Dr Gilles Goulet
Le cardiologue insiste sur l’importance de la prévention des maladies cardiovasculaires, même en vacances, en maintenant la prise de médicaments et de saines habitudes de vie. / Pichsakul/ Adobe Stock

Alors que l’été incite à la détente, le docteur Gilles Goulet, cardiologue au CHUM, rappelle que les maladies cardiovasculaires ne prennent pas de vacances.

Les ruptures de routine, l’abandon temporaire des traitements ou les efforts physiques inhabituels représentent des facteurs de risque majeurs.

La formation imprévisible de caillots sur les plaques d’athérosclérose impose une vigilance constante.

Douleurs thoraciques, essoufflements anormaux et pertes de connaissance doivent être immédiatement pris au sérieux et faire l'objet d'une consultation médicale urgente.

Pour sensibiliser le public, le spécialiste met à disposition la plateforme éducative Icardio

Écoutez Dr Gilles Goulet, cardiologue au CHUM et fondateur de la plateforme Icardio, expliquer le tout, lundi à L'effet Lavallée

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