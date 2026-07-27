Les symptômes à surveiller

Alors que l’été incite à la détente, le docteur Gilles Goulet, cardiologue au CHUM, rappelle que les maladies cardiovasculaires ne prennent pas de vacances.

Les ruptures de routine, l’abandon temporaire des traitements ou les efforts physiques inhabituels représentent des facteurs de risque majeurs.

La formation imprévisible de caillots sur les plaques d’athérosclérose impose une vigilance constante.

Douleurs thoraciques, essoufflements anormaux et pertes de connaissance doivent être immédiatement pris au sérieux et faire l'objet d'une consultation médicale urgente.

Pour sensibiliser le public, le spécialiste met à disposition la plateforme éducative Icardio.

Écoutez Dr Gilles Goulet, cardiologue au CHUM et fondateur de la plateforme Icardio, expliquer le tout, lundi à L'effet Lavallée.