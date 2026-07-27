Père de la victime

La chasse à l'homme est toujours en cours en Mauricie, où la Sûreté du Québec déploie de grands moyens pour retrouver Philippe Benoit, un homme de 41 ans recherché à Shawinigan à la suite de la découverte d'un corps mineur à Saint-Georges-de-Champlain.

La découverte du véhicule du suspect au camping du Lac-aux-Sables a rapidement intensifié les recherches dans ce secteur. Des chiens pisteurs, des drones et de nombreux patrouilleurs sont mobilisés pour tenter de localiser l'individu.

Écoutez la journaliste du 106,9 Mauricie, Gabrielle Pichette faire le point sur cette chasse à l'homme, lundi, au Midi.