Gains de productivité et gestion des employés

Un récent rapport de la Banque TD révèle que plusieurs travailleurs canadiens ressentent une pression croissante liée à l'essor de l'intelligence artificielle en milieu professionnel.

Pour répondre aux attentes des employeurs, certains admettent même avoir exagéré leurs compétences en IA.

Écoutez Dominic Martin, professeur en éthique à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, faire le point vendredi à Cantin le matin.

Bien que la technologie évolue rapidement, son intégration en entreprise demeure complexe.

Selon M. Martin, la pression imposée aux salariés augmente les risques d'usages problématiques. De plus, malgré des performances impressionnantes, l'IA commet encore d'importantes erreurs, rendant l'automatisation complète des tâches irréaliste pour le moment.