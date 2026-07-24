Météo du week-end

Après un début de semaine plutôt maussade, le soleil et la chaleur seront enfin au rendez-vous pour le week-end.

On prévoit de très belles journées ensoleillées avec des températures grimpant jusqu'à près de 29 °C, se situant légèrement au-dessus des normales de saison.

Par ailleurs, Environnement Canada a confirmé les conclusions des enquêtes préliminaires concernant les récentes intempéries: c'est bel et bien une tornade de force EF1 qui s'est abattue sur la municipalité d'Harrington, mardi soir dans les Laurentides.

Écoutez la météorologue d'Environnement Canada, Kate Leclerc, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le midi.