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Météo du week-end

Le beau temps de retour pour les vacanciers

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Entendu dans

Le midi

le 24 juillet 2026 12:33

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le beau temps de retour pour les vacanciers
Environnement Canada annonce un week-end ensoleillé avec des températures de 27 à 29°C. / La Presse Canadienne

Après un début de semaine plutôt maussade, le soleil et la chaleur seront enfin au rendez-vous pour le week-end.

On prévoit de très belles journées ensoleillées avec des températures grimpant jusqu'à près de 29 °C, se situant légèrement au-dessus des normales de saison.

Par ailleurs, Environnement Canada a confirmé les conclusions des enquêtes préliminaires concernant les récentes intempéries: c'est bel et bien une tornade de force EF1 qui s'est abattue sur la municipalité d'Harrington, mardi soir dans les Laurentides. 

Écoutez la météorologue d'Environnement Canada, Kate Leclerc, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le midi.

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