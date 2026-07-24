Équité salariale chez les médecins

La Dre Diane Francœur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, commente le recours judiciaire déposé contre la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Elle dénonce des écarts de rémunération pouvant atteindre 30% dans les spécialités médicales à prédominance féminine.

Expliquant que les actes médicaux auprès des femmes nécessitent souvent plus de temps et de conversation — des facteurs non valorisés par le système de paiement à l'acte —, elle réclame une véritable équité salariale.

Écoutez Dre Diane Francoeur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, vendredi au micro de Philippe Cantin.