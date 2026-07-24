Alors que les premiers ministres des provinces et des territoires étaient réunis à Charlottetown, l'annonce de nouvelles surtaxes douanières américaines est venue modifier l'ordre du jour du Conseil de la fédération.

Le premier ministre canadien Mark Carney a préconisé une approche modérée et prudente, écartant l'idée de répliquer immédiatement par des mesures de représailles avant l'échéance du 19 août.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Média, Louis Lacroix, faire le point vendredi à Cantin le matin.

Plutôt que d'envenimer les tensions, Ottawa préfère donner une chance aux négociations tout en misant sur la diversification de ses partenaires économiques à l'échelle internationale afin de réduire sa dépendance envers le marché américain.