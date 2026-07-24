Crise humanitaire

Un mois jour pour jour après les deux puissants séismes qui ont dévasté le nord du Venezuela, la situation humanitaire demeure critique.

Marcel Rouaix, directeur de la Chambre de commerce France-Venezuela, installé à Caracas, dresse un bilan effrayant: plus de 5500 morts, 17 000 blessés et 18 000 personnes sans abri.

La ville côtière de La Guaira est quasi détruite et les hôpitaux locaux, fragilisés par des années de crise économique, peinent à survivre sans l'aide internationale.

Devant défaillances des autorités locales, les sinistrés se tournent vers le financement participatif...

Écoutez le témoignage de Marcel Rouaix, habitant de Caracas et directeur de la Chambre du commerce France-Venezuela, vendredi au micro de Philippe Cantin.