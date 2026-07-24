Durée de vie écourtée

Le conseiller et porte-parole chez Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, revient sur le grand chantier à venir concernant le remplacement des compteurs numériques.

Installés à partir de 2012, ces appareils arrivent déjà à la fin de leur durée de vie utile, estimée entre 15 et 18 ans.

Ce projet de déploiement à l'échelle de la province s'échelonnera sur sept ans, de 2027 à 2034, pour un coût total estimé à 2 milliards de dollars.

Des projets pilotes débuteront cet été dans plusieurs régions, notamment dans l'arrondissement de Rosemont à Montréal.

Écoutez Louis-Olivier Batty, porte-parole d’Hydro-Québec, expliquer le tout, vendredi à Cantin le matin.