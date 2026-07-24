Un déclenchement dès dimanche?

Une élection partielle fédérale dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord pourrait être déclenchée dans les prochains jours.

La démission du député conservateur Richard Martel, nommé au Sénat, laisse un siège vacant qu'Ottawa pourrait chercher à combler rapidement, possiblement dès le 31 août.

Un tel calendrier ferait chevaucher ce scrutin avec le début de la campagne électorale québécoise.

Selon Philippe Léger, cette décision répondrait à des calculs partisans du Parti libéral du Canada, qui cherche à tirer profit de sondages favorables et d'un taux de participation traditionnellement plus faible chez les jeunes durant la rentrée scolaire.

Écoutez l'analyste faire le point sur la politique, vendredi matin, à l'émission de Philippe.