Un déclenchement dès dimanche?

Une élection partielle fédérale dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord pourrait être déclenchée dans les prochains jours.
La démission du député conservateur Richard Martel, nommé au Sénat, laisse un siège vacant qu'Ottawa pourrait chercher à combler rapidement, possiblement dès le 31 août.
Un tel calendrier ferait chevaucher ce scrutin avec le début de la campagne électorale québécoise.
Selon Philippe Léger, cette décision répondrait à des calculs partisans du Parti libéral du Canada, qui cherche à tirer profit de sondages favorables et d'un taux de participation traditionnellement plus faible chez les jeunes durant la rentrée scolaire.
Écoutez l'analyste faire le point sur la politique, vendredi matin, à l'émission de Philippe.
«Si tu déclenches le plus tôt possible, vu les bons sondages, plus tôt sera la partielle dans Chicoutimi, plus les chances de l'emporter pour le Parti libéral du Canada sont bonnes [...] Il y a vraiment un intérêt stratégique à déclencher ça tôt [...] au détriment d'un intérêt démocratique.»