Laurence Nerbonne raconte l'histoire de son succès

De passage en studio dans le cadre du segment «Raconte-moi ta chanson», l'autrice-compositrice-interprète Laurence Nerbonne s'est confiée sur la création de sa pièce On danse encore.

L'artiste y aborde des thèmes sombres et d'actualité, comme la surutilisation des écrans, les changements climatiques et la pression de la performance, le tout porté par un rythme pop particulièrement dansant.

Écoutez l'autrice-compositrice-interprète, Laurence Nerbonne, à ce sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.