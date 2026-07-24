Polymarket et paris en ligne

Stéphanie Grammond met en lumière l'essor spectaculaire des marchés prédictifs comme Polymarket.

À la frontière entre l'investissement financier et le casino, ces plateformes binationales permettent de parier sur tout: géopolitique, économie, élections ou événements culturels.

Bien qu'elles offrent parfois des prédictions plus précises que les sondages, ces marchés comportent d'importants risques de délit d'initié et de manipulation.

De plus, avec un petit 1% d'utilisateurs qui rafle la grande majorité des gains, ce phénomène soulève de sérieuses inquiétudes quant aux addictions et à la santé publique.

Écoutez la chronique financière Stephanie Grammond, vendredi à Cantin le matin.