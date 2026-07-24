De la grande pop nostalgique aux dernières nouveautés québécoises, Anaïs Guertin-Lacroix survole l’actualité musicale de la journée.

Après être revenue sur le légendaire saxophone de la pièce Careless Whisper, elle présente le tout nouveau single de Jean-Michel Blais, Carnavalito, inspiré de ses voyages.

Elle enchaîne avec la chanson intime Forever d'Alicia Moffet, puis le nouveau vidéoclip de Matt Lang mettant en vedette l'animatrice Géraldine Lamarche.

Enfin, elle annonce une surprise majeure pour les fans de R&B: le retour imminent des Destiny's Child avec du matériel inédit d'ici un mois.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, vendredi à Cantin le matin.