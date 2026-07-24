Du 24 juillet au 8 août à Terrebonne

Le groupe hommage ABBA Fever s'installe au Théâtre du Vieux-Terrebonne du 24 juillet au 8 août.
Présentant plus de deux heures de musique et ayant fait plus de 20 ans de tournée à travers le monde, la formation promet de replonger le public dans l'univers festif du célèbre quatuor suédois.
Écoutez la chroniqueuse culturelle, Anaïs Guertin-Lacroix, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Cantin le matin.
Autre sujet abordé;
- Tournée écoresponsable Le goût du paysage: un événement à zéro émission combinant la musique acoustique de Dumas et d'Émile Proulx-Cloutier avec la gastronomie du Chef Oli, présenté du 15 au 22 août.