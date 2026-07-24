Du 24 juillet au 8 août à Terrebonne

Le groupe hommage ABBA Fever s'installe au Théâtre du Vieux-Terrebonne du 24 juillet au 8 août.

Présentant plus de deux heures de musique et ayant fait plus de 20 ans de tournée à travers le monde, la formation promet de replonger le public dans l'univers festif du célèbre quatuor suédois.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Anaïs Guertin-Lacroix, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Cantin le matin.

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