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Du 24 juillet au 8 août à Terrebonne

ABBA Fever: «Sortez vos paillettes»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 24 juillet 2026 09:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
ABBA Fever: «Sortez vos paillettes»
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le groupe hommage ABBA Fever s'installe au Théâtre du Vieux-Terrebonne du 24 juillet au 8 août.

Présentant plus de deux heures de musique et ayant fait plus de 20 ans de tournée à travers le monde, la formation promet de replonger le public dans l'univers festif du célèbre quatuor suédois.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Anaïs Guertin-Lacroix, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Cantin le matin.

Autre sujet abordé;

  • Tournée écoresponsable Le goût du paysage: un événement à zéro émission combinant la musique acoustique de Dumas et d'Émile Proulx-Cloutier avec la gastronomie du Chef Oli, présenté du 15 au 22 août.

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