Beaucoup de questions et d'inquiétudes

L'administration américaine et l'Arabie saoudite ont annoncé une entente de coopération dans le domaine du nucléaire civil.

Toutefois, Washington exige désormais comme condition préalable que Riyad reconnaisse officiellement l'État d'Israël et adhère aux accords d'Abraham.

Écoutez la spécialiste de la politique internationale Alexandra Szacka faire le point avec l'animateur Philippe Cantin, vendredi, à l'émission du matin.

Cette exigence américaine suscite de vives inquiétudes et un certain flou diplomatique, d'autant plus que les Saoudiens n'étaient pas disposés à faire une telle concession dans le contexte actuel.

De plus, contrairement à d'autres accords similaires signés par le passé dans la région, ce partenariat ne comporte aucune disposition interdisant l'enrichissement local de l'uranium ou prévoyant des inspections strictes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

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