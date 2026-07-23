La guerre commerciale au centre des discussions

Les premiers ministres des provinces et territoires rencontrent en présentiel le premier ministre du Canada, Mark Carney, à Charlottetown, à la suite des nouvelles menaces tarifaires imposées par Donald Trump.

Alors que les provinces tentent d'afficher un front uni, deux visions s'affrontent sur la stratégie à adopter: l'approche agressive préconisée par l'Ontario et celle, plus conciliante, privilégiée par le Québec.

Écoutez le journaliste de La Presse Canadienne, Patrice Bergeron, faire le point à Cantin le matin jeudi.

Face aux taxes douanières américaines, le premier ministre ontarien Doug Ford réclame une riposte ferme, tandis que la première ministre québécoise Christine Fréchette préfère éviter la confrontation directe.

Mark Carney devra arbitrer ces divergences, afin d'établir une ligne canadienne commune.